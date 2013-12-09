Приложение онлайн табло

Люди, которым часто приходится совершать перелеты по бизнесу или туризму, знакомы с такой проблемой, как номера рейсов, задержки рейсов, изменения в расписании перелетов и с другими неприятностями. В особенно крупных аэропортах порой даже привыкшему человеку сложно ориентироваться, особенно когда поджимает время. Все эти нюансы и проблемы учли разработчики очень удобного и полезного приложения «Онлайн Табло и статус рейса», с помощью которого пользователь всегда будет в курсе о самолетах, расписании рейсов в аэропортах.

Основное меню состоит из 4-х разделов:

- Рейс. Здесь отображена подробная информация о номерах рейсов, времени вылетов, названия аэропортов отбытия и прибытия, техническая информация о самолетах, плане прибытия и многое другое. Можно просмотреть часовые пояса аэропортов, погоду, планы терминалов. Дополнительно размещена статистика, то есть указано, насколько часты опоздания или отмена полетов.

- Аэропорт. Здесь размещается информация о 16 000 аэропортах всего мира. Для удобства информацию можно сортировать по названию авиаперевозчика, времени вылета и другим критериям фильтра, например, если вам нужно в пулково онлайн табло или другого аэропорта России.

- Путь. Этот раздел позволит пользователю выбрать аэропорт вылета, прибытия и получить информацию обо всех (или отдельном) рейсах по определенному направлению по заданной дате.

- Настройки. В настройках можно выбрать язык программы, синхронизировать с Triplt, посмотреть рейсы с списке «избранное».

Словом, это приложение очень функциональное и удобное, оно покрывает более 16 000 аэропортов, 1500 авиалиниий. Те, кто постоянно совершают авиаперелеты, несомненно, по достоинству оценят это удобное приложение. Дизайн приложения, несмотря на то что, он отличается от типичного «андроидного» дизайна, приятен и практичен. Работает приложение быстро и без зависаний, чуть дольше грузится список вылетов, но это не критично. Стоимость такого приложения в среднем составляет около 5 евро, по акции его можно скачать за 2,5 евро.

В основные возможности приложения входит:

- оптимизация под экраны планшетов;

- информация обновляется каждые 5 минут;

- статусы рейсов в реальном времени;

- простой и понятный интерфейс.