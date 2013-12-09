Россияне могут получить законный повод не платить за коммунальные услуги

Речь идет о едином интернет-портале ГИС «ЖКХ», на котором будет «лежать» вся информация о системе жилищно-коммунального хозяйства: паспорт каждого российского дома, тарифы на услуги, сведения об управляющих компаниях, ресурсоснабжающих организациях, а также отчеты об их работе. В реализации этой программы будут участвовать сразу несколько федеральных ведомств: миграционная служба, Пенсионный фонд, минсвязи и другие. Они тоже будут предоставлять всю необходимую информацию, касающуюся того или иного дома и даже квартиры.

Предполагается, что система заработает уже в следующем году - депутаты одобрили этот законопроект в первом чтении. А самое главное нововведение, что на новом сервере в личном кабинете каждый россиянин сможет посмотреть льготы и детализацию своих счетов, которые каждый месяц должна будет публиковать управляющая компания. Чтобы избежать халтуры, законопроект предлагает наказывать забывчивые компании рублем.

Если управляющая организация не выставит в электронном виде сведения о «платежке» на домохозяйство, то гражданин вправе будет не платить за тот месяц, за который он не увидел счет, - сказал заместитель председателя комитета по ЖКХ и жилищной политике Госдумы Павел Качкаев, выступая в Общественной палате РФ на всероссийском совещании «Организация системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Еще одной хорошей новостью для потребителей должно стать принятие в следующем году закона, устанавливающего предельные индексы роста платы за услуги ЖКХ (на данный момент документ одобрен Госдумой только в первом чтении). Таким образом власти пытаются уйти от практики многих регионов безосновательно и «грабительски» повышать тарифы для населения.

Если сегодня вы платите за коммунальные услуги 100 рублей, то в следующем году, если индекс установлен на уровне 6 процентов, вы больше 106 рублей не заплатите пояснил Павел Качкаев.

Причем эти предельные индексы будут устанавливаться на долгосрочную перспективу 3 - 5 лет. А рассчитываться они будут по уровню потребительских цен и инфляции с применением понижающего коэффициента 0,7.

То есть, если сейчас уровень инфляции составляет 6 процентов, то рост тарифов на услуги коммунального хозяйства можно прогнозировать на уровне 4,2 процента, - заявил депутат. - Кстати, служба по тарифам уже утвердила эту цифру на 2014, 2015 и 2016 годы.

Муниципалитеты не смогут повышать плату за услуги ЖКХ более чем в 1,5 раза от утвержденного правительством уровня для конкретного региона. Если в общих чертах, система должна работать так: правительство, например, решило, что платежи за услуги ЖКХ могут в течение трех лет повыситься на 10 процентов. Губернатор региона может довести эту цифру максимум до 15 процентов, но если захочет повысить больше, надо будет договариваться с муниципалитетами. В исключительных случаях муниципалитет также может увеличить плату за коммунальные услуги сильнее, чем предписывается, но для этого должно быть подробное обоснование.

По замыслу, с 2014 года новая схема регулирования тарифов начнет обкатываться в пилотных регионах. По мнению авторов документа, это предложение позволит сделать рынок ЖКУ прогнозируемым и стабильным как для граждан, так и для бизнеса.