Сергей Носов поздравляет тагильчан с Днём героев Отечества в России

Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II - в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного праздника (который затем и был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что возрождение традиции празднования Дня героев - это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. А также они выразили надежду, что новая памятная дата будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».

«Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!

Нижний Тагил чтит и помнит всех своих героев – солдат Великой Отечественной и тех, кто прошел Афганистан, воевал в горячих точках, сейчас борется с терроризмом. Государственных наград удостоены и тагильчане, своим трудом и талантом преумножающие славу любимого города.

Жизнь этих людей – достойный пример для подражания. Они – гордость Нижнего Тагила.

Желаю всем, кто сражался за Родину, трудился и сегодня работает на благо Отчизны, успехов в делах, крепкого здоровья, счастья и благополучия.»

Глава города Нижний Тагил

С. К. Носов