«Спешите делать добро!»: Нижний Тагил присоединился к добровольческой акции «10000 добрых дел в один день» (ФОТО)

Сотрудники отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних с участием волонтеров - студентов Нижнетагильского техникума жилищного и городского хозяйства - в рамках артпроекта «Вместе весело шагать» провели занятие с учащимися Нижнетагильской специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната №16. На занятии к каждому учащемуся был прикреплен волонтер-студент, который помог вылепить из соленого теста «Новогодний колокольчик». В итоге каждый участник изготовил своими руками поделку из соленого теста к Новому году.

Участниками добровольческой акции стали и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проходящие реабилитацию в центре. Силами специалистов и воспитателей стационарного отделения организована социальная акция «Поделись улыбкой своей». Участники акции предлагали жителям города, встретившимся им на улице, улыбку-закладку с добрыми пожеланиями, на закладке информация о центре, призыв «Передай добро по кругу». Прохожие встречали ребят с улыбкой, благодарили за подарок. Такое общение ценно и для детей, и для взрослых.

Учащиеся МБОУ СОШ№23 стали участниками занятия с элементами тренинга «Давайте жить дружно». Занятие подготовлено и проведено специалистом консультативного отделения. По душе пришелся ребятам разговор о дружбе, взаимовыручке и товариществе в подростковой среде.

Сотрудниками отделения сопровождения опекаемых проведена социальная акция «Дарите доброту сердец». В рамках акции специалисты выезжали в семьи с детьми с ограниченными возможностями из числа опекаемых детей. С ребятами проводились занятия с элементами игровой терапии.

День проведения добровольческой акции «10 000 добрых дел в один день» выдался очень насыщенным. Все участниками делились добром с окружающими, и в ответ получали много радости и тепла.

Фото социально-реабилитационного центра «Улыбка»