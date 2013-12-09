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«Спешите делать добро!»: Нижний Тагил присоединился к добровольческой акции «10000 добрых дел в один день» (ФОТО)
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«Спешите делать добро!»: Нижний Тагил присоединился к добровольческой акции «10000 добрых дел в один день» (ФОТО)

9 декабря 2013, 17:05ОбществоЕвгения
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