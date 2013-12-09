ТУРЫ В ДЕКАБРЕ

Отель Lacasa 3* расположен в Тайланде в районе Северная Паттайя. Отель находится в 5 минутах езды от пляжа Паттайя-Бич и в 15 минутах езды от торгового центра Central Festival.

ЛЮБИМЫЕ ЭМИРАТЫ(РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА) за 10 000 рублей за одного чел.при двухместном размещении НА 5 ДНЕЙ,ЗАВТРАКИ ОТЕЛЬ 4* НА ПЕРВОЙ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИИ,ТУР С 15.12. УСПЕВАЙТЕ,КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО

Acacia - это роскошный 4-звездочный отель, который расположен рядом с зоной свободной торговли Рас-Аль-Хайма. Отель Acacia расположен в 40 минутах езды от Дубая и в нескольких минутах от берега моря. Вы можете отправиться в пешие походы по близлежащим горам Мусандам