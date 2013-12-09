«В гостях у холодной улитки»: в Нижнем Тагиле художник презентует свою книгу

Георгий Иванович Смертин – человек с удивительной судьбой. Он родился в 1927 году в Томске, во время войны, как и многие подростки, работал на заводе. В 1945 году ушел в армию. Сложным и трагическим этапом в жизни будущего художника стало пребывание в сталинских лагерях.

Делом всей жизни Георгия Ивановича, которое он сам скромно называет увлечением, стала сценография. Как театральный художник он объездил всю страну и поставил около 150 спектаклей в разных городах: Москве, Кургане, Иркутске, Магадане, Хабаровске, Новосибирске, Южно-Сахалинске и других.

Сценография – редкое искусство с непродолжительным жизненным сроком. Отработан спектакль, унесены со сцены декорации, но остались в истории театральной жизни бесценные эскизы маэстро. Георгий Иванович Смертин – классический сценограф, он работает в хороших традициях театрально-декоративного искусства, основную часть которого составила драматургия зарубежных и русских авторов: Брехта, Шиллера, Мольера, Чехова, Шукшина, Вишневского Штейна. Также известна оригинальная, яркая живопись Георгия Ивановича Смертина.

Еще одним любимым увлечением художника является литературное творчество. Пишет Георгий Иванович ничуть не хуже, чем рисует. В рамках презентации Вам будет представлена автобиографическая книга художника «В гостях у холодной улитки». Первая часть книги под названием «Начало» содержит воспоминания о детстве в Томске, а также о первых жизненных испытаниях, в том числе лагерях. Вторая часть («Плац») посвящена годам армии и становлению личности. Третья часть книги готовится к изданию.

У писателя Георгия Ивановича Смертина уникальная память и незаурядное чувство юмора, благодаря этому книга наполнена множеством лиц, образов и сюжетов, которые легко и ненавязчиво предлагаются читателю. Также книгу Георгия Ивановича можно считать не только жизнеописанием одного человека с его взлетами и падениями, горестями и радостями, но и своеобразной «летописью» целой страны, которая пережила раскулачивание, сталинские репрессии, Великую Отечественную войну, оттепель, перестройку...

В рамках презентации книги «В гостях у холодной улитки» Вы услышите комментарий к ней искусствоведов, филологов, самого автора и его дочери Елены Георгиевны, которой, кстати, книга посвящена. И, конечно же, получите возможность задать интересующие Вас вопросы самому Георгию Ивановичу Смертину.