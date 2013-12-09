В среду в Нижнем Тагиле откроется ледовый корт в парке Бондина!

Уже в среду, 11 декабря, Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина приглашает тагильчан на ледовый корт. Открытие состоится в 17:00, также ожидается праздничная программа. Приходите со своими коньками, тогда без каких-либо ограничений можно будет кататься за 50 рублей. Ну а тем, кто собирается арендовать пару ботинок с лезвиями, час катания обойдется в 100 рублей. Кстати, в административном здании на Уральской, 20 будут выдавать лыжи, снегокаты и «ватрушки» для катания с гор.

Добавим, в будние дни каток будет работать с 14:00 до 21:00, а в выходные с 11:00 до 21:00. Особенно романтично кататься именно в вечерние часы, когда горят фонари. В любом случае на катке всегда весело и взрослым и детям. Так что ноги в руки, и вперед!

Люди любят отдыхать, а особенно после активного времяпрепровождения приятно заглянуть в кафе на чашечку кофе или чая, или даже попробовать кухню заведения. В любом городе много кафе на любой вкус. Так, кафе Томска - это и бары с живой музыкой, и целые развлекательные комплексы, и приятные заведения, где можно провести не один час, диско-кафе, бистро, и, конечно, тематические кафе. В кафе Томска можно приходить одному, с друзьями, проводить бизнес-встречи, а всю интересующую информацию легко узнать с сайта http://znaigorod.ru/kafe.