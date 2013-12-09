Выходные без жертв: официальная статистика от ГИБДД в Нижнем Тагиле
9 декабря 2013, 14:40Общество
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К счастью, в прошедшие выходные 7 и 8 декабря не было зарегистрировано ни одной аварии, где бы пострадали люди.
Кроме того, за последние 11 месяцев практически на четверть снизилось число дорожно-транспортных происшествий, травмированных в авариях людей, однако, число погибших осталось на том же уровне.
Добавим, всего за прошедшие выходные были выявлены следующие нарушения:
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