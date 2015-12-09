Администрацию Нижнего Тагила попросили организовать для детей пешеходный переход в микрорайоне Кирпичный (ФОТО)

Она написала письмо с просьбой, которое затем было переадресовано от лица организации в управление городским хозяйством.

К сожалению, в управлении не нашли возможным создание там такого перехода и предложили компромиссный вариант:

По вопросу организации пешеходного перехода на пересечении улиц Красноармейская-Подгорная сообщаем, что устройство пешеходного перехода на данном пересечении не целесообразно в виду отсутствия технической возможности организации его в соответствии с требованиями строительных норм и правил (отсутствие благоустроенных подходов для устройства пешеходного створа, который должен составлять не менее 4 метров, треугольника видимости при подъезде к предполагаемому пешеходному переходу, который должен составлять 40х10 м).

Для повышения безопасности дорожного движения на указанном участке автодороги управлением городского хозяйства Администрации города подготовлено техническое задание на установку дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим, и дорожных знаков, предупреждающих о появлении детей на проезжей части.

После установки новых знаков лишь от водителей будет зависеть, насколько безопасным для пешеходов будет этот перекрёсток. В Нижнем Тагиле нередки случаи, когда горожан сбивают даже на пешеходном переходе.