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Администрацию Нижнего Тагила попросили организовать для детей пешеходный переход в микрорайоне Кирпичный (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Администрацию Нижнего Тагила попросили организовать для детей пешеходный переход в микрорайоне Кирпичный (ФОТО)

9 декабря 2015, 13:05ОбществоДенис Таратонов
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