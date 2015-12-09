Более половины ученых разных стран религиозны

Исследователей интересовало, как религиозные взгляды повлияли на решение респондентов прийти в науку, как вопросы веры влияют на их работу, диктуют ли они определенные решения, принимаемые в ходе исследований. Как и ожидали авторы опроса, более половины ученых из Индии, Италии, Тайваня и Турции, где влияние религии очень сильно, назвали себя религиозными. Лидером является Турция, где религиозны 85 процентов ученых, за ней следует Индия - 79 процентов, Тайвань - 74, Италия - 57, Гонконг - 54.

Социологов интересовало, как верящие в Бога ученые смотрятся на фоне общей религиозности населения. Как и ожидалось, в большинстве стран процент верующих ученых меньше доли общего числа верующих. Сюрприз преподнесли Гонконг, где насчитывается около 39 процентов религиозных ученых и только 20 процентов местного населения, а также Тайвань, где соотношение такое: 54 процента ученых верующие, а среди населения религиозных только 44 процента. Исследование проведено Университетом Райса при финансовом участии Фонда Джона Темплтона и Института Фарадея.

Отметим, что среди известных ученых было немало верующих. Например, основатель классической механики Исаак Ньютон говорил:

Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану Всеведущего и Всемогущего Существа. Вот мое первое и последнее слово.

Свою трактовку веры дал великий Эйнштейн:

Моя религия состоит в чувстве скромного восхищения перед безграничной разумностью, проявляющей себя в мельчайших деталях той картины мира, которую мы способны лишь частично охватить и познать нашим умом. Эта глубокая эмоциональная уверенность в высшей логической стройности устройства Вселенной и есть моя идея Бога.