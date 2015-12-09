Более половины ученых разных стран религиозны
Такое сенсационное сообщение появилось на сайте американского Университета Райса. Вывод сделан на основе масштабного исследования, которое провели религиоведы и социологи. Они опросили почти 10 тысяч респондентов из Франции, Индии, Италии, Тайваня, Турции, Великобритании и Гонконга. Почему выбраны именно эти страны и не заинтересовали ученые, скажем, Германии, Швеции, Японии, Канады, Австралии, авторы работы не объясняют. Зато подчеркивают, что большинство опрошенных были физиками и биологами, изучающими происхождение человека и Вселенной.
Исследователей интересовало, как религиозные взгляды повлияли на решение респондентов прийти в науку, как вопросы веры влияют на их работу, диктуют ли они определенные решения, принимаемые в ходе исследований. Как и ожидали авторы опроса, более половины ученых из Индии, Италии, Тайваня и Турции, где влияние религии очень сильно, назвали себя религиозными. Лидером является Турция, где религиозны 85 процентов ученых, за ней следует Индия - 79 процентов, Тайвань - 74, Италия - 57, Гонконг - 54.
Социологов интересовало, как верящие в Бога ученые смотрятся на фоне общей религиозности населения. Как и ожидалось, в большинстве стран процент верующих ученых меньше доли общего числа верующих. Сюрприз преподнесли Гонконг, где насчитывается около 39 процентов религиозных ученых и только 20 процентов местного населения, а также Тайвань, где соотношение такое: 54 процента ученых верующие, а среди населения религиозных только 44 процента. Исследование проведено Университетом Райса при финансовом участии Фонда Джона Темплтона и Института Фарадея.
Отметим, что среди известных ученых было немало верующих. Например, основатель классической механики Исаак Ньютон говорил:
Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану Всеведущего и Всемогущего Существа. Вот мое первое и последнее слово.
Свою трактовку веры дал великий Эйнштейн:
Моя религия состоит в чувстве скромного восхищения перед безграничной разумностью, проявляющей себя в мельчайших деталях той картины мира, которую мы способны лишь частично охватить и познать нашим умом. Эта глубокая эмоциональная уверенность в высшей логической стройности устройства Вселенной и есть моя идея Бога.
Среди отечественных ученых исповедниками православия в XX веке были нефтяник Владимир Щелкачев, математики Дмитрий Егоров и Николай Лузин, геолог и тайный священник Глеб Каледа. А создатель гнойной хирургии Войно-Ясенецкий, по учебникам которого учились многие врачи, проводил операции под образами.