Полиция Нижнего Тагила призывает тагильчан вступать в ряды народной дружины

В 1969 году в Нижнем Тагиле действовало 25 тысяч народных дружинников, из них более 6 тысяч металлургов стали добровольными помощниками милиции. Народная дружина металлургического комбината несла службу в 10 микрорайонах города.

Основную массу городских дружинников составляли работники Высокогорского механического завода, НТМК, Уралвагонзавода, Высокогорского Рудоуправления, треста «Тагилстрой», ТРЕСТ-88, Коксохима и Жилстроя, а также ряда других организаций города.

В число лучших дружинников, которые были награждены знаком «Отличный дружинник», вошли Виктор Лапшин (ВРУ), Иван Алексюк (УВЗ), Николай Баев (НТМК), Владимир Медведев (трест «Тагилстрой»), Нина Никогосяк (мебельная фабрика «Тагил»).

В 1979 году на территории города действовало 79 народных дружин. В день на патрулирование улиц выходило 44 дружинника. А администрацией города было выделено 22 общественных пункта охраны порядка. Практика организации работы народных дружин в городе была настолько эффективна, что областной штаб народных дружин рекомендовал использовать наш опыт и в других городах области.

В период образования Российской Федерации институт народных дружин не исчез, но наличие экономических проблем в стране только ухудшило правовое положение дружинников и их существование.

Возрождение народной добровольной дружины началась со вступлением в силу в июле 2014 года Федерального закона № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка», который предоставляет право гражданам РФ участия на добровольной основе в охране общественного порядка, а главное четко определяет права и обязанности народного дружинника.

В 2013 году Нижнетагильский гарнизон полиции первый в Свердловской области возобновил практику формирования народных дружин. Первое формирование было создано на территории Дзержинского района по инициативе членов Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» - руководителей ЗАО «УБТ - Уралвагонзавод». Так, в 2013 году к совместному патрулированию в составе патрульно-постовых нарядов по охране общественного порядка было привлечено 120 дружинников из числа работников завода, а в 2014 году было задействовано уже 789 дружинников. В текущем году доблестные Дзержинские дружинники выходят на охрану общественного порядка дважды в неделю. В других районах нашего города охраной общественного порядка занимается только полиция.

Еще до принятия ФЗ-44 «Об участии граждан в охране общественного порядка», в 2013 году, на Нижнетагильских форумах прошло бурное обсуждение Дзержинских дружинников. Большинство блогеров говорили, что необходимо ввести поощрения и тогда количество народных дружинников возрастет. Однако после вступления в силу данного закона, в котором и предусмотрен ряд таких поощрений, как предоставление проездных билетов на все виды общественного транспорта во время исполнения обязанностей народного дружинника, предоставление ежегодного дополнительного отпуска по месту работы до десяти календарных дней, материальное стимулирование ДНД, и иных поощрений, добровольных народных дружинников в Нижнем Тагиле больше не стало.

Кто же такой народный дружинник? Народный дружинник - гражданин РФ, достигший возраста восемнадцати лет, способный по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников. Народные дружины создаются по инициативе граждан Российской Федерации, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка. Желающие принять участие в народной дружине по всем вопросам могут обратиться в отдел охраны общественного порядка МУ по адресу: К.Маркса, 49, кабинет 52 или по телефонам 97-66-78, 97-66-49.

В дальнейшем народный дружинник получит удостоверение и отличительную символику, пройдет специальную подготовку по основным направлениям деятельности, в том числе по применению физической силы и оказанию первой помощи. На период участия в мероприятиях по охране общественного порядка предусмотрено личное страхование народного дружинника, а также дополнительные льготы и компенсации, гарантии правовой и социальной защиты членов семей народных дружинников. Народный дружинник в своей деятельности сможет во взаимодействии с правоохранительными органами участвовать в поиске пропавших людей, участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка, распространять правовые знания.