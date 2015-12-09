Половина компаний проведут корпоративы в стиле «домашней вечеринки»

Почти половина россиян не видит на корпоративах приглашенных звезд — 45% работающих рассказали, что в компаниях проводятся «домашние вечеринки». Такие данные приводит исследовательский центр портала «Работа.Mail.ru» на основе опроса более 2 тыс. российских работников. Чаще всего так проводят праздники компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области (58% респондентов). В целом же по России только 11% работников имеют возможность ежегодно видеть на корпоративах приглашенных селебрити — как правило, такой праздник доступен чаще всего тем, кто работает в компаниях, находящихся в Москве и Московской области (16%).

35% работников рассказали, что, несмотря на кризис, и в нынешнем году на предприятиях будут проходить новогодние корпоративы (в Москве и Московской области они ежегодны для 29% россиян, а за пределами столичных регионов — для 41%). При этом 15% компаний никогда не организовывают праздников для своих сотрудников.

Треть опрошенных (33%) заявили, что при выборе звезды на корпоратив компания руководствуется пожеланиями сотрудников, однако 23% признались, что на праздниках обыкновенно выступают те, кого любят их руководители.

Самыми желанными звездами на корпоративах являются музыканты (68% рассказали об этом) и комедийные артисты — это резиденты Comedy club, STAND UP Comedy или игроки КВН (12% россиян развлекаются на праздниках в их компании). 7% опрошенных заявили, что также гостями мероприятий периодически выступают актеры театра и кино.

Стоит отметить, что россияне по-доброму сочувствуют публичным личностям: 71% опрошенных считают, что работу знаменитостей нельзя назвать легкой. Из них 27% уверены, что постоянное общение с публикой — очень тяжелая и выматывающая работа в постоянных разъездах. 11% россиян полагают, что у селебрити отсутствует личная жизнь, 9% — что праздники становятся для тех, кто развлекает публику на корпоративах, рабочими буднями. При этом 7% респондентов думают, что, кроме выступлений и гастролей, в жизни звезд ничего нет.

В связи с эти 54% россиян заявили, что не хотели бы иметь такую жизнь, как у звезд. 38% россиян отметили, что знаменитостям нужно «всегда быть в хорошем настроении», а 33%, с сожалением отметили, что у звезд нет права на ошибку. Только 17% россиян считают, что работа на корпоративах легкая, так как жизнь звезд — сплошное развлечение.

Между тем более трети россиян сказали, что хотели бы оказаться публичными личностями. Из них 19% назвали причиной этого частичную занятость, а 12% считают, что выступления — легкая работа за «хорошие деньги».