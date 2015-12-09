Уралвагонзаводцы готовы к чрезвычайным ситуациям

Управлением по делам ГО и ЧС Уралвагонзавода осуществлялась проверка эффективности проводимых мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обучение персонала и личного состава формирований по действиям в ЧС мирного времени и в особый период. В ходе учений оценивалась готовность нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО к проведению спасательных и других неотложных работ.

В смотре-конкурсе участвовали коллективы всех цехов, управлений и отделов машиностроительного гиганта. В подразделениях в полном объеме отработана документация по вопросам ГО и ЧС, проведено обучение персонала и личного состава формирований согласно утвержденной тематике. В ходе проведения тактико-специальных учений и соревнований уралвагонзаводцы показали хорошие теоретические знания и практические действия при возникновении ЧС и выполнении мероприятий ГО.