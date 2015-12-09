В Нижнем Тагиле снег помог замаскировать недоработки коммунальщиков (ФОТО)

Нельзя сказать, что за прошедшее с предыдущей публикации время (с 3 декабря) коммунальщики ничего не делали. Отнюдь, из двух маленьких куч, они заботливо сделали одну большую - у тротуара.

Да, сложностей в парковке теперь не возникает, автолюбителям не нужно ничего объезжать. Но стоит вспомнить, что в последнее время погода в Нижнем Тагиле стоит достаточно теплая, даже снег на крышах стал таять и падать на людей. И только стоило снегу чуть-чуть подтаять, как грязевая куча сразу размокала и на подошвах жителей двора расползалась по квартирам.

Сейчас кучу настолько хорошо припорошило снегом, что она уже воспринимается как естественная часть пейзажа и только местные жители знают, что в её недрах не снег и не лёд, а мёрзлая грязь.

Кучу из центра двора сгребли в другую кучу. То есть из двух сделали одну. Сейчас выпал снег и грязи не видно. Но когда все это тает, то грязь попадает прямо на тротуар, ведущий к подъезду. Тогда грязь тащится с улицы в подъезд и квартиры рассказала журналисту TagilCity.ru местная жительница Юлия.

Будут ли коммунальщиками приняты меры или весной жители Вагонки отправятся в плаванье по грязевым рекам – об этом позднее расскажет портал TagilCity.ru.