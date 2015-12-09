В Нижнем Тагиле жители регулярно переходят дорогу на «красный»: кто платит за обеспечение энергией ненужного светофора? (ФОТО)

Но всегда ли возможно соблюсти правила дорожного движения?

Каждый день сотни жителей Нижнего Тагила в одном и том же месте нарушают ПДД, переходя дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Но проблема здесь в тагильчанах или самом светофоре?

TagilCity.ru напоминает, в августе 2014 года началось строительство делового центра «Островский», для его возведения была подготовлена окрестная инфраструктура. Для нужд современного бизнес-центра с жилыми апартаментами была изменена схема движения транспорта.

Рядом с будущим зданием был сделан контролируемым пешеходный переход, как полагается, со светофорами.

Вот только светофоры - есть, они сияют своими двумя цветами и днём и ночью, а дома – нет. Да и дорогой к нему мало кто пользуется.

Факт «лишних» светофоров вызвал обеспокоенность журналистов TagilCity.ru. Ведь для работы светофоров нужно электричество, они требуют профессионального обслуживания, так кто же платит за всё это? Неужели налогоплательщики Нижнего Тагила?

Однако в предприятии «Сигнал-3» нас поспешили успокоить:

Светофор «Серова-Новокомсомольская» был установлен за деньги заказчика, который осуществляет строительство, за его же деньги осуществляется его обслуживание. Согласно договору, вместе с установкой новых светофоров, был также перепланирован существовавший светофорный объект около спортивного магазина.

TagilCity.ru напоминает о том, как выглядело это место в июле 2012 года.

Светофор 13.10.2015 года.

Сейчас это место выглядит так:

Если лишних трат светофор для тагильчан не создаёт, то проблемы морального выбора он ставит каждый день. Конечно, многие научились ходить на красный, не замечая этого светофора вовсе, ведь за нарушения там ещё никого не штрафовали, но у особо впечатлительных тагильчан такая необходимость нарушать всё равно оставляет осадок в душе.

А самые впечатлительные (или самые законопослушные) и вовсе не переходят эту дорогу до тех пор, пока не загорится зелёный.

Стоит ли брать с таких тагильчан пример? Сложный вопрос. Но точно не стоит его брать с тех, кто несмотря на официальный перенос пешеходного перехода на Вагонке, упорно продолжает ходить проторенным путём.