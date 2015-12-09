В России начнут контролировать общение в мессенджерах
В России могут начать контролировать мессенджеры. Поправки по этому поводу разработал Роскомнадзор.
Изменениями в законы «Об информации» и «О связи» ведомство предлагает обязать разработчиков мессенджеров работать в России только по договору с операторами связи. Об этом пишут «Ведомости», в распоряжении которых оказался законопроект.
Разработчикам сервисов также хотят вменить в обязанность уведомлять о своей работе Роскомнадзор. Обмен сообщениями после вступления поправок в силу станет возможен только между идентифицированными пользователями - соблюдение этого требования должны будут контролировать сами мессенджеры. В случае нарушения законодательства трафик сервиса может быть заблокирован.
Законопроект, как уточняет издание, был разработан по поручению администрации президента. В Роскомнадзоре «РГ» отказались комментировать инициативу.
Между тем, эксперты отмечают, что популярность глобальных мессенджеров продолжает стремительно расти. По данным J’son & Partners Consulting, такие сервисы, как WhatsApp и Facebook Messenger в совокупности обслуживают более 1,3 миллиарда пользователей.
В России проникновение мобильных мессенджеров по итогам прошлого года приблизилось к 80 процентам - такие данные приводила компания Ericsson. По оценкам J’son & Partners Consulting, с большим отрывом по популярности лидирует Skype - это приложение используют более 70 процентов респондентов. На пятки ему наступают сервисы Mail.ru Агент, «Одноклассники», ICQ и VK, WhatsApp, а также QIP, Facebook и Viber.