В России начнут контролировать общение в мессенджерах

Изменениями в законы «Об информации» и «О связи» ведомство предлагает обязать разработчиков мессенджеров работать в России только по договору с операторами связи. Об этом пишут «Ведомости», в распоряжении которых оказался законопроект.

Разработчикам сервисов также хотят вменить в обязанность уведомлять о своей работе Роскомнадзор. Обмен сообщениями после вступления поправок в силу станет возможен только между идентифицированными пользователями - соблюдение этого требования должны будут контролировать сами мессенджеры. В случае нарушения законодательства трафик сервиса может быть заблокирован.

Законопроект, как уточняет издание, был разработан по поручению администрации президента. В Роскомнадзоре «РГ» отказались комментировать инициативу.

Между тем, эксперты отмечают, что популярность глобальных мессенджеров продолжает стремительно расти. По данным J’son & Partners Consulting, такие сервисы, как WhatsApp и Facebook Messenger в совокупности обслуживают более 1,3 миллиарда пользователей.