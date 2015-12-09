Своя траектория успеха!

Выстраиваем свою траекторию успеха! Именно так решили 4 студентки Нижнетагильского филиала Уральского института экономики, управления и права, отправившись с 16 по 20 ноября 2015 года на молодежное первенство «Траектория успеха» в Уральский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Екатеринбург.

Представителями нашего филиала стали молодые, активные и целеустремленные студентки: Суставова Диана и Шмидт Юлия (3 курс очного отделения, направление «Менеджмент»), а также Голуб Дарья (трижды стипендиат Губернатора Свердловской области) и Шишкина Анастасия (4 курс очного отделения, направление «Экономика»). Целую неделю они принимали участие в работе «Школы молодого управленца» и «Школы молодого экономиста». По результатам конкурсов Суставова Диана удостоена диплома победителя в управленческой сессии, а Голуб Дарья – диплома победителя в экономической сессии.

Поздравляем наших студенток и желаем им дальнейших успехов в учебе и будущей карьере!

Следует отметить, что экспертами и тренерами молодежного первенства были представители органов власти и местного самоуправления, практики-специалисты в области менеджмента, налогообложения и правовых вопросов, сертифицированные бизнес-тренеры, а также преподаватели Уральского института управления – филиала РАНХиГС:

Балакирев С.В. – член Российской Гильдии Маркетологов, директор медийного агентства“AMG”,

Изгагина Н.В. – консультант департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области,

Кибенко О.П. – заместитель директора креативного агентства “FATA-MORGANA”.

Среди участников первенства были представители крупнейших вузов Екатеринбурга и области, и наши студентки смогли достойно защитить честь института!

Каждый день девушки посещали лекции по эффективному управлению и бизнес-планированию, маркетингу, менеджменту, кадровому аудиту и организационному проектированию. А затем, принимали участие в деловых играх: «Построй бренд-стратегию муниципалитета», «Разработка проекта: якоря, риски и ко-маркетинг», «Стресс-интервью», »Ресурсное обеспечение и финансовый план проекта. Собственные возможности vs Аутсорсинг» и других.

За каждую игру, составление и представление своих проектов и решение бизнес - задач участникам назначались баллы. По результатам работы наши участницы и оказались в числе лучших!

Несомненно, такое молодежное первенство является площадкой для развития управленческого потенциала талантливой молодежи, способствует повышению уровня знаний и профессиональной подготовки у будущих экономистов и управленцев, а также повышает интерес молодежи в решении проблем местного сообщества.