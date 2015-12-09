Завершить проект по созданию Дома Окуджавы планируется в 2017 году
Вчера Глава города Сергей Носов провел совещание, посвященное организации деятельности литературно-музейного центра «Дом Окуджавы». Были рассмотрены предложенные изменения в дизайн-проект, обсуждены вопросы финансирования работ.
Начальник управления культуры Администрации города Владимир Капкан сообщил о том, что сформирована рабочая группа по подготовке единой концепции Дома Окуджавы, разработан проект положения о литературно-музейном центре. По его словам, согласно предварительным расчетам, ремонт здания и благоустройство прилегающей территории составят 40 млн рублей.
Заместитель председателя общественного совета по созданию литературно-музейного центра Василий Овсепьян представил участникам совещания предложения в дизайн-проект Дома Окуджавы, касающиеся перепланировки экспозиционной площади. На относительно небольшом пространстве центра планируется представить творчество Булата Окуджавы, историю его семьи и время «шестидесятников».
Предстоит разработать и дизайн участка вокруг здания.
Нужно сохранить дух того времени, создать дворик 60-х годов – скамейки, летнюю эстраду поставил задачу Сергей Носов.
Завершить все работы планируется к 9 Мая 2017 года, однако главным остается вопрос финансирования проекта. Глава города дал поручение соответствующим службам подготовить в связи с этим письмо в министерство культуры Свердловской области.
© TagilCity.ru по материалам Администрации города