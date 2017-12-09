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Новости Нижнего Тагила

Травившая своих детей свердловчанка сядет в тюрьму на 18 лет

9 декабря 2017, 10:00Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,полиция,происшествие,Свердловская область,смерть,суд,убийство,яд,Асбест
В Екатеринбурге вынесли приговор матери, травившей своих детей крысиным ядом.

Напомним, 38-летняя Елена Кордюкова из поселка Малышев была заподозрена в убийстве своих двоих детей после того, как в крови ее живого ребенка нашли компонент крысиного яда. Мальчика, к счастью, удалось спасти.

Когда доказательная база была собрана, дело направили в суд. Отметим, что в ходе расследования производилась эксгумация тел отравленных детей. 

Поскольку в России представительницы женского пола не могут получить пожизненное наказание, прокурор требовал для обвиняемой наказание в виде 20 лет лишения свободы .

 

8 декабря судья огласил приговор: 18 лет и 6 месяцев колонии общего режима, передает Ura.ru.

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