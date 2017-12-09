Травившая своих детей свердловчанка сядет в тюрьму на 18 лет

Напомним, 38-летняя Елена Кордюкова из поселка Малышев была заподозрена в убийстве своих двоих детей после того, как в крови ее живого ребенка нашли компонент крысиного яда. Мальчика, к счастью, удалось спасти.





Когда доказательная база была собрана, дело направили в суд. Отметим, что в ходе расследования производилась эксгумация тел отравленных детей.



Поскольку в России представительницы женского пола не могут получить пожизненное наказание, прокурор требовал для обвиняемой наказание в виде 20 лет лишения свободы .

8 декабря судья огласил приговор: 18 лет и 6 месяцев колонии общего режима, передает Ura.ru.