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Новости Нижнего Тагила

59 полицейских приняли присягу в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 декабря 2017, 09:00Добавить новость
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Накануне в Нижнем Тагиле 59 выпускников Центра профподготовки ГУ МВД по региону приняли присягу. 16 из них – тагильчане.

Будущие полицейские проходили обучение в течение полугода. Они получали знания в различных областях: право, физкультура, первая помощь, стрельба и многие другие.

В торжественной церемонии принял участие начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров. Он отметил, что задачей полицейских станет не только охрана порядка в городе, но и защита целостности государства. Так, многим из них предстоит отправляться в командировки. Он выразил надежду на то, что полученные навыки помогут сотрудникам ведомства в ежедневной работе.

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Помимо полковника Абдулкадырова слова напутствия выпускникам произнесли руководители, ветераны, а также отец Игорь.

По окончании мероприятия будущие сотрудники полиции приняли поздравления от близких людей. Уже завтра выпускники приступят к работе, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

 

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Фото: пресс-служба МВД Нижнего Тагила
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