59 полицейских приняли присягу в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Будущие полицейские проходили обучение в течение полугода. Они получали знания в различных областях: право, физкультура, первая помощь, стрельба и многие другие.





В торжественной церемонии принял участие начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров. Он отметил, что задачей полицейских станет не только охрана порядка в городе, но и защита целостности государства. Так, многим из них предстоит отправляться в командировки. Он выразил надежду на то, что полученные навыки помогут сотрудникам ведомства в ежедневной работе.





Помимо полковника Абдулкадырова слова напутствия выпускникам произнесли руководители, ветераны, а также отец Игорь.



По окончании мероприятия будущие сотрудники полиции приняли поздравления от близких людей. Уже завтра выпускники приступят к работе, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба МВД Нижнего Тагила