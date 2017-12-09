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Новости Нижнего Тагила

Социальная сеть «Одноклассники» запустила витрину сервисов и скидок для пользователей

9 декабря 2017, 11:05Добавить новость
деньги,интернет,Россия,социальные сети,одноклассники,сервисы,скидки
В «Одноклассниках» появился раздел «Услуги и скидки», в котором размещены предложения от партнёров социальной сети.

Витрина сервисов и скидок появилась в социальной сети «Одноклассники». Пользователи теперь смогут просмотреть все приложения партнёров сети и актуальные предложения от них.

Каждый пользователь сможет оплатить штраф ГИБДД, купить билет в кино, приобрести понравившийся музыкальный клип или электронную книгу. В течение года руководство социальной сети планирует наполнить витрину новыми предложениями и сервисами, сообщает пресс-служба «Одноклассников».

С помощью витрины пользователи получат быстрый доступ к нужным сервисам и возможность получать скидки на услуги и товары, а разработчики приложений смогут продвигать свои продукты, -- рассказал Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники.


Оплатить услуги и сервисы можно будет с прикреплённой к профилю банковской карты. Воспользоваться витриной можно на любых устройствах.

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