Социальная сеть «Одноклассники» запустила витрину сервисов и скидок для пользователей

Витрина сервисов и скидок появилась в социальной сети «Одноклассники». Пользователи теперь смогут просмотреть все приложения партнёров сети и актуальные предложения от них.



Каждый пользователь сможет оплатить штраф ГИБДД, купить билет в кино, приобрести понравившийся музыкальный клип или электронную книгу. В течение года руководство социальной сети планирует наполнить витрину новыми предложениями и сервисами, сообщает пресс-служба «Одноклассников».





С помощью витрины пользователи получат быстрый доступ к нужным сервисам и возможность получать скидки на услуги и товары, а разработчики приложений смогут продвигать свои продукты, -- рассказал Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники.



Оплатить услуги и сервисы можно будет с прикреплённой к профилю банковской карты. Воспользоваться витриной можно на любых устройствах.