Театр Каменска-Уральского оштрафован за неправильные таблички о запрете курения

Ранее на стене учреждения культуры висел знак с надписью «Уважаемые посетители, курение в здании театра запрещено». Также прилагался значок с перечеркнутой сигаретой.



В Роспотребнадзоре такое информирование признали нарушением, поскольку таблички должны висеть согласно стандарту Минздрава РФ. Более того, в ведомстве отметили, что руководство театра не позаботилось о принятии других мер по недопущению возможных нарушений, пишет Znak.com.