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Новости Нижнего Тагила

Театр Каменска-Уральского оштрафован за неправильные таблички о запрете курения

9 декабря 2017, 10:15Добавить новость
город,деньги,нарушение,Роспотребнадзор,Свердловская область,штраф,театр,курение
В Каменске-Уральском местный театр драмы получил штраф в размере 30 тысяч рублей за неверное информирование посетителей о запрете курения близ здания.

Ранее на стене учреждения культуры висел знак с надписью «Уважаемые посетители, курение в здании театра запрещено». Также прилагался значок с перечеркнутой сигаретой.

В Роспотребнадзоре такое информирование признали нарушением, поскольку таблички должны висеть согласно стандарту Минздрава РФ. Более того, в ведомстве отметили, что руководство театра не позаботилось о принятии других мер по недопущению возможных нарушений, пишет Znak.com.

 
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