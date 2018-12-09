Мужчина скончался во время сеанса в одном из кинотеатров Екатеринбурга
Сегодня, 14:00ОбществоФото: pxhere.com
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Жителю Екатеринбурга стало плохо во время просмотра фильма в кинотеатре «Заря». Вскоре зритель скончался. Следователи выдвинули предварительную версию об отсутствии криминальной составляющей в смерти екатеринбуржца.
Сюжеты: Екатеринбург
7 декабря в одном из залов кинотеатра «Заря» во время сеанса скончался мужчина. Тело умершего вынесли из кинотеатра в 23:30, на месте начали работу сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщает E1.ru, следователи установили, что смерть не носила насильственный характер. Согласно предварительной версии, она наступила в результате длительного заболевания. Получить комментарии от руководства кинотеатра «Заря» журналисты не смогли.
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