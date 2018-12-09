Проблемы возникли с транспортировкой главной ёлки Екатеринбурга

9 декабря в 9:00 в центре Екатеринбурга должны начаться работы по установке главной ёлки города. На Площади 1905 года собрались машины с маленькими елями, но главное 18-метровое дерево, которое ранее выбрали в окрестностях поселка Михайловск в 130 км от Екатеринбурга, не доставили.