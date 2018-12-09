Проблемы возникли с транспортировкой главной ёлки Екатеринбурга

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9 декабря в 9:00 на Площадь 1905 года в Екатеринбург должны были доставить 18-метровую ель, однако с её транспортировкой возникли трудности.
Сюжеты: Екатеринбург
9 декабря в 9:00 в центре Екатеринбурга должны начаться работы по установке главной ёлки города. На Площади 1905 года собрались машины с маленькими елями, но главное 18-метровое дерево, которое ранее выбрали в окрестностях поселка Михайловск в 130 км от Екатеринбурга, не доставили.
По словам представителя администрации Анатолия Карманова, во время доставки ели возникли «непредвиденные обстоятельства». Когда ёлку удастся привезти, он затруднился ответить.
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По мнению людей, ожидающих дерево на площади Екатеринбурга, машина с ним могла застрять в сугробах в лесном массиве, сообщает URA.RU.
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