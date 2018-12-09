Владислав Пинаев выступил на дискуссионной площадке «Единой России» в Москве

Работа съезда партии проходит на четырёх площадках - «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий». К участникам секции «Городская среда» и обратился глава Нижнего Тагила.

Владислав Пинаев в своей речи отметил, что финансирование мероприятий по созданию комфортной городской среды из федерального бюджета оказало посильную поддержку главам муниципалитетов. Также мэр Нижнего Тагила высказался по поводу наличия реальных инструментов влияния на возникающие ситуации.

«Мнимые» инструменты – административные комиссии, «сторублевые» штрафы и «море судов» - не сдвинут дело с мертвой точки. Мы – в авангарде, мы те, кто встречается с людьми, выслушиваем их мнение, мы должны действовать не только своим авторитетом, но и иметь действенные способы работы в трудных ситуациях,отметил Владислав Юрьевич.