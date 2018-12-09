Выставка к 100-летию окончания Первой мировой войны открылась на Ганиной яме
9 декабря в 12:00 под Екатеринбургом на Ганиной яме открылась выставка в честь 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.
Экспозиция будет носить название «Победа Антанты – победа России 1918/2018», она открылась в День героев России 9 декабря и охватывает периоды с 1914 по 1918 года.
Перед открытием выставки состоялась презентация книги доктора исторических наук Алексея Олейникова «Роль России и Романовых в Великой войне 1914-1918гг.», которая была написана по просьбе Царского монастыря.
Гости Ганиной ямы смогут увидеть экспонаты Первой мировой войны: амуницию, снаряжение, оружие, награды, представленные Культурным центром «Солдаты России». Посещение экспозиции бесплатное.
Дата закрытия выставки назначена на 28 июня 2019 года и приурочена к столетию подписания Версальского договора, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
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