Выставка к 100-летию окончания Первой мировой войны открылась на Ганиной яме

Экспозиция будет носить название «Победа Антанты – победа России 1918/2018», она открылась в День героев России 9 декабря и охватывает периоды с 1914 по 1918 года.

Перед открытием выставки состоялась презентация книги доктора исторических наук Алексея Олейникова «Роль России и Романовых в Великой войне 1914-1918гг.», которая была написана по просьбе Царского монастыря.

Гости Ганиной ямы смогут увидеть экспонаты Первой мировой войны: амуницию, снаряжение, оружие, награды, представленные Культурным центром «Солдаты России». Посещение экспозиции бесплатное.