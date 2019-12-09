«Бездомный полк». Экс-глава тагильской колонии пожаловался на отсутствие жилья

Иван Моисеев проработал во ФСИН 26 лет, в 2019 году он вышел на пенсию и лишился служебной квартиры. На данный момент он проживает у гражданской жены.

Как рассказал бывший начальник ИК, ему положена единовременная выплата, около 5 млн рублей, на покупку жилья. Однако он встал на очередь в 2018 году и, по его словам, в ближайшие десятилетия ему не удастся получить деньги, поскольку очередь продвигается очень медленно.

У нас единая очередь по ФСИН, там более 10 тыс. нуждающихся в получении единой социальной выплаты. Финансирование достаточно мизерное, очередь движется очень медленно. Сейчас рассчитываются с теми, кто встал в 2014 году, рассказал Иван Моисеев.

Брать ипотеку Моисеев не хочет, несмотря на то, что, согласно официально опубликованной декларации, в 2017 году его доход составил 1,4 млн рублей.

Ипотека — это кредит на долгие годы, я с кредитами сталкивался очень много, у меня они и сейчас есть, поэтому на ипотеку просто средств не хватит, и я не хочу себя в такую кабалу загонять, говорит Моисеев.

11 декабря выйдет ролик, включающий обращение Ивана Моисеева. По его словам, основное требование участников акции — увеличить объемы финансирования программы.