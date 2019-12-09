Двое тагильчан предстанут перед судом за незаконную постановку на учет мигрантов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, 1956 г. р., а также женщины, 1986 г. р. Они обвиняются по чч. 1,2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, индивидуальный предприниматель организовал преступную схему. У него в собственности находилось нежилое помещение на Индустриальной улице, в котором он оборудовал общежитие. Кроме того, он открыл несколько офисов в городе, где принимал документы от иностранцев и за вознаграждение осуществлял их постановку на учет. В общей сложности за 2014–2019 года на учет незаконно было поставлено более 14 тысяч мигрантов.

В мае 2018 года обвиняемый привлек к своей деятельности 33-летнюю сообщницу. Вместо они разработали прайс-лист, согласно которому стоимость временной регистрации или продлении ее по патенту и трудовому договору — одна тысяча рублей на месяц, на два-три месяца — 1,4 тысячи рублей, 3,5 тысяч — на год.