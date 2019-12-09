На Урале начался судебный процесс по делу обвиняемой в смерти роженицы акушерки

27 февраля у 22-летней Алисы Тепикиной начались роды, это был первый ребенок девушки и ее мужа. Осложнения начались после того, как Алиса родила девочку. При отделении плаценты пациентка впала в кому, а также у нее открылось кровотечение.

По факту смерти пациентки было заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей». Судмедэкспертиза подтвердила, что выворот был насильственный и связан с неправильным ведением родов. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что девушку можно было спасти, если бы ей вовремя вправили органы.

Прокурор мотивировал это якобы сохранением медицинской тайны. Какая тайна?! Я сама готова предать огласке все медицинские диагнозы, почему погибла моя дочь! Чтобы такие ошибки больше не повторялись! Я хочу, чтобы процесс был открытым, чтобы на нем присутствовали и журналисты, и слушатели. Но, тем не менее, суд решил закрыть процесс. Судья сегодня спросила врача Маликову, признает ли она свою вину. Она ответила: «Я невиновна. Я к ней вообще не подходила». У меня была информация, что роды принимала акушерка, а врача вызвали позже. Но, судя по всем свидетельским показаниям, за плаценту тянула именно она. Может, разозлилась, что ее вызвали из дома рано утром,рассказала мама погибшей Алисы.