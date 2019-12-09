На Урале начался судебный процесс по делу обвиняемой в смерти роженицы акушерки
Сегодня, 9 декабря, в Нижний Серьгах начался суд над акушером-гинекологом, которая обвиняется в смерти 22-летней пациентки, пишет Е1.
27 февраля у 22-летней Алисы Тепикиной начались роды, это был первый ребенок девушки и ее мужа. Осложнения начались после того, как Алиса родила девочку. При отделении плаценты пациентка впала в кому, а также у нее открылось кровотечение.
Согласно посмертной медэкспертизе девушка умерла от «самопроизвольного выворота матки». Родные Алисы были уверены, что это случилось из-за ошибки врача, которая грубо вела роды.
По факту смерти пациентки было заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей». Судмедэкспертиза подтвердила, что выворот был насильственный и связан с неправильным ведением родов. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что девушку можно было спасти, если бы ей вовремя вправили органы.
В суде врач свою вину не признала, сказав, что вообще не подходила к пациентке. Также ходатайству прокурора процесс сделали закрытым.
Прокурор мотивировал это якобы сохранением медицинской тайны. Какая тайна?! Я сама готова предать огласке все медицинские диагнозы, почему погибла моя дочь! Чтобы такие ошибки больше не повторялись! Я хочу, чтобы процесс был открытым, чтобы на нем присутствовали и журналисты, и слушатели. Но, тем не менее, суд решил закрыть процесс. Судья сегодня спросила врача Маликову, признает ли она свою вину. Она ответила: «Я невиновна. Я к ней вообще не подходила». У меня была информация, что роды принимала акушерка, а врача вызвали позже. Но, судя по всем свидетельским показаниям, за плаценту тянула именно она. Может, разозлилась, что ее вызвали из дома рано утром,рассказала мама погибшей Алисы.
Сама обвиняемая комментировать судебный процесс отказалась.