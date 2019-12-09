На Урале прокуратура добилась выплаты 104 тысяч рублей детям за работу летом

Прокуратура города провела проверку соблюдения трудового законодательства при организации временных работ несовершеннолетних на базе муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс поселка Зыряновский» в летний период 2019 года.

Проверка показала, что с 3 по 28 июня 2019 года и с 1 по 12 июля 2019 года в муниципальном учреждении трудился 101 несовершеннолетний ребенок.

Финансовое управление Алапаевска по требованию прокуратуры провело проверку начисления заработной платы несовершеннолетним. В результате выявлено, что заработная плата детям начислялась не в соответствии с трудовым договором.

Оплата труда осуществлялась с учетом сокращенного рабочего времени с погрешностью в один час, а также делалась доплата до минимального размера оплаты труда без учета сокращенного времени. Соответственно, расчеты были произведены неправильно и несовершеннолетние недополучили 104 тысячи рублей.