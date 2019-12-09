На Урале прокуратура добилась выплаты 104 тысяч рублей детям за работу летом
Алапаевская городская прокуратура добилась выплаты 104 тысяч рублей несовершеннолетним детям за работу в летний период, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура города провела проверку соблюдения трудового законодательства при организации временных работ несовершеннолетних на базе муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс поселка Зыряновский» в летний период 2019 года.
Проверка показала, что с 3 по 28 июня 2019 года и с 1 по 12 июля 2019 года в муниципальном учреждении трудился 101 несовершеннолетний ребенок.
Финансовое управление Алапаевска по требованию прокуратуры провело проверку начисления заработной платы несовершеннолетним. В результате выявлено, что заработная плата детям начислялась не в соответствии с трудовым договором.
Оплата труда осуществлялась с учетом сокращенного рабочего времени с погрешностью в один час, а также делалась доплата до минимального размера оплаты труда без учета сокращенного времени. Соответственно, расчеты были произведены неправильно и несовершеннолетние недополучили 104 тысячи рублей.
По факту выявленных нарушений Алапаевский городской прокурор в адрес главы муниципального образования «город Алапаевск» в сентябре 2019 года внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено.