Нижнетагильский Театр кукол получил грант на создание новой сказки для детей

Проект спектакля победил в финале конкурса социальных проектов Евраза «Город друзей — город идей!».

Театр победил в нем уже в третий раз. На предыдущие гранты было создано арт-пространство для малышей и две сказки.

Режиссер Театра кукол Наталья Молоканова рассказала, что «Небесная сказка» рассказывает об окружающем мире: формах, пространствах, небе, воздухе, космосе и так далее. Для этого используются современные технологии.

Развивающие интерактивные сюжеты, современные технические средства обязательно заинтересуют и влюбят юного зрителя в волшебный мир искусства! С помощью живой актерской игры и новых технологий зрители получают реальность не виртуальную, а волшебную, осязаемую и неповторимую, рассказывает директор Театра кукол Татьяна Ткачева.

На конкурс было подано 92 заявки. Во время первого этапа жюри выбрало 30 полуфиналистов. Второй этап проходил в Центральной библиотеке, где авторы презентовали свои проекты. В финале оказались 16 организаций.

Финансовая поддержка, которую получит театр, пойдет не только на создание спектакля, но и развитие центральной детской площадки «Дом доброй сказки».