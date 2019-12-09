Роспотребнадзор подаст иск в суд на лагерь под Екатеринбургом, где отравились дети

В ходе проверки было выявлено множество нарушений требований санитарных правил, а также требований технических регламентов Таможенного союза.

Первоуральский отдел Роспотребнадзора возбудил административные дела по статьям 6.3, 6.6, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (в отношении юридического и должностного лица). Материалы для возбуждения уголовного дела переданы в правоохранительные органы, а организации выданы соответствующие предписания. Работа лагеря была прекращена досрочно.

Кроме того, Роспотребнадзор выявил нарушение закона «О защите прав потребителей». Согласно ему, потребители имеют право на получение безопасной для жизни и здоровья услуги, а также, чтобы она не причиняла вред имуществу потребителю. Данное требование было нарушено.

Кроме того, законодательство предусматривает выплату компенсации морального вреда вследствие нарушения прав потребителей.