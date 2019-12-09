Россия лишилась права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира

Кроме того, России запретили принимать на своей территории крупные мировые старты и ввели запрет на посещение международных спортивных мероприятий госслужащими РФ.

Это означает, что теперь российские спортсмены могут принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира только под нейтральным флагом.