Россия лишилась права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира
Сегодня, 18:43ОбществоФото: pixabay.com
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Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил в ближайшие четыре года выступать российским спортсменам под своим флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира, сообщает ТАСС.
Кроме того, России запретили принимать на своей территории крупные мировые старты и ввели запрет на посещение международных спортивных мероприятий госслужащими РФ.
Российское антидопинговое агентство повторно было лишено статуса соответствия.
Это означает, что теперь российские спортсмены могут принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира только под нейтральным флагом.
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