Сделать 31 декабря выходным: Евгений Куйвашев проводит голосование в Instagram
Сегодня, 13:29ОбществоФото: gubernator96.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проводит голосование среди жителей региона, сделать ли выходным 31 декабря. Его он опубликовал в Instagram-сторис.
Сюжеты: Екатеринбург
90% подписчиков выступили за то, чтобы этот день был выходным.
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Опрос по 31 декабря
Фото: Instagram Евгения Куйвашева
В начале декабря сразу несколько регионов страны объявили, что в последний день года они не будут работать. Это Ставропольский край, Кировская и Томская области, Республика Крым.
8 декабря губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым был подписан указ о том, чтобы сделать выходной 31 декабря. Идею поддержали 92% голосовавших. Вместо этого жители будут работать в субботу, 28 декабря.
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