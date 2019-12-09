Сделать 31 декабря выходным: Евгений Куйвашев проводит голосование в Instagram

90% подписчиков выступили за то, чтобы этот день был выходным.

Опрос по 31 декабря Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В начале декабря сразу несколько регионов страны объявили, что в последний день года они не будут работать. Это Ставропольский край, Кировская и Томская области, Республика Крым.