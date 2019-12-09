В Екатеринбурге девушки со сковородками выступили против закона о домашнем насилии

Кроме того, девушки поддержали арестованную хабаровскую художницу Юлию Цветкову. Она отправлена под домашний арест из-за подозрений в распространении порнографии. Целью Цветковой было «разрушение табу вокруг женской физиологии» и она публиковала женские гениталии в интерпретации художников.

Юля — гордость нашей страны. Она пытается изменить окружающую среду в лучшую сторону. Ей нужно давать гранты, поддерживать и помогать. <…> Дело должно быть закрыто, заявила участница акции Яна Лысакова.

На сковородках у девушек изображен QR-код, который ведет на публикацию издания «Такие дела». В ней юрист «Зоны права» подвергает законопроект о домашнем насилии критике. Валентина Фролова отмечает, что его действие не распространяется на незарегистрированные отношения, а «сохранение семьи» жертве могут навязать.

На данный момент законопроект обсуждается рабочей группой, куда вошли руководители кризисных центров, депутаты верхней и нижней палаты парламента, а также представители ведомств. В разных городах страны проходят пикеты в поддержку закона.