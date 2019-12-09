В Екатеринбурге девушки со сковородками выступили против закона о домашнем насилии
Трое феминисток Екатеринбурга со сковородками провели серию одиночных пикетов на площади 1905 года. Они потребовали принять закон о домашнем насилии в соответствии с международными нормами, которым документ не соответствует, сообщает 66.RU.
Кроме того, девушки поддержали арестованную хабаровскую художницу Юлию Цветкову. Она отправлена под домашний арест из-за подозрений в распространении порнографии. Целью Цветковой было «разрушение табу вокруг женской физиологии» и она публиковала женские гениталии в интерпретации художников.
Юля — гордость нашей страны. Она пытается изменить окружающую среду в лучшую сторону. Ей нужно давать гранты, поддерживать и помогать. <…> Дело должно быть закрыто, заявила участница акции Яна Лысакова.
На сковородках у девушек изображен QR-код, который ведет на публикацию издания «Такие дела». В ней юрист «Зоны права» подвергает законопроект о домашнем насилии критике. Валентина Фролова отмечает, что его действие не распространяется на незарегистрированные отношения, а «сохранение семьи» жертве могут навязать.
На данный момент законопроект обсуждается рабочей группой, куда вошли руководители кризисных центров, депутаты верхней и нижней палаты парламента, а также представители ведомств. В разных городах страны проходят пикеты в поддержку закона.
Законопроект был опубликован в конце ноября. Авторы предложили отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда, а также запретить приближаться виновному к жертве ближе чем на 50 метров. Если закон примут, то в статью 20 УПК РФ будут внесены соответствующие правки.