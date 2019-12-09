В Нижнем Тагиле более 208 млн рублей направлено на благоустройство городской среды

В этом году в городе благоустроили пять дворовых и две общественные территории. Работы по объектам были выполнены в полном объеме.

В 2020 году планируется провести ремонт дворов на улице Верхняя Черепанова, 52, 54, 56, а также на Выйской, 41, 45, 47 и 51 и площади по улице Зари, 21.

Благоустройство начали уже сейчас, благодаря выделению дополнительных средств. До конца текущего года во дворе на ВМЗ подрядчик должен кронировать деревья и установить опоры освещения. На площади на улице Зари нужно вывезти демонтированные плиты.