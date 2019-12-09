В Нижнем Тагиле более 208 млн рублей направлено на благоустройство городской среды
Сегодня, 19:16ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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В 2019 году в рамках программы «Формирование современной городской среды» на благоустройство дворовых и общественных территорий было направлено 208 млн рублей, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этом году в городе благоустроили пять дворовых и две общественные территории. Работы по объектам были выполнены в полном объеме.
В 2020 году планируется провести ремонт дворов на улице Верхняя Черепанова, 52, 54, 56, а также на Выйской, 41, 45, 47 и 51 и площади по улице Зари, 21.
Благоустройство начали уже сейчас, благодаря выделению дополнительных средств. До конца текущего года во дворе на ВМЗ подрядчик должен кронировать деревья и установить опоры освещения. На площади на улице Зари нужно вывезти демонтированные плиты.
В 2021 году тагильчане выбрали восемь территорий для благоустройства. Рейтинговое голосование пройдет с 10 по 23 января 2020 года на сайте города.
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