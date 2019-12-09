В Нижнем Тагиле на капремонт закрылись ясли, в которые ходили 70 детей
В Нижнем Тагиле на ремонт закрыли ясли № 10 по адресу: улица Оплетина, 5. Как сообщила TagilCity.ru начальник управления образования Татьяна Удинцева, работы планируется провести, скорее всего, в 2021 году.
Воспитанники были распределены по другим детским садам района. Ясли посещали 70 детей в четырёх группах.
Детки распределены по детским садам на Вые. Там родители выбирали детский сад, который был для них удобен, рассказала Татьяна Удинцева.
Ранее руководитель образовательной организации «Солнышко» Елена Юрченко рассказала TagilCity.ru, что ясли нуждаются в ремонте.
Требуется капремонт, ремонт фасада. Если крышу мы перекрывали в 2014 году, то ремонт фасада, даже затрудняюсь сказать, когда был. Такие старые ясельки надо ремонтировать, сообщила Юрченко.
Напомним, мэрия Нижнего Тагила начала поиск подрядчика для строительства детсада на 170 мест. Начальная стоимость контракта — 144,6 миллиона рублей. Строительство детского сада рассчитано на один этап продолжительностью 10,5 месяцев.