В Нижнем Тагиле на капремонт закрылись ясли, в которые ходили 70 детей

Воспитанники были распределены по другим детским садам района. Ясли посещали 70 детей в четырёх группах.

Детки распределены по детским садам на Вые. Там родители выбирали детский сад, который был для них удобен, рассказала Татьяна Удинцева.

Ранее руководитель образовательной организации «Солнышко» Елена Юрченко рассказала TagilCity.ru, что ясли нуждаются в ремонте.

Требуется капремонт, ремонт фасада. Если крышу мы перекрывали в 2014 году, то ремонт фасада, даже затрудняюсь сказать, когда был. Такие старые ясельки надо ремонтировать, сообщила Юрченко.