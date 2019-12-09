В Нижнем Тагиле открылось гинекологическое отделение после капитального ремонта

В нем будет оказываться медицинская помощь жительницам Дзержинского и Пригородного района. В год здесь планируется принимать 2,2 тысяч женщин. Отделение рассчитано на 63 койки, где 53 предназначено для круглосуточного стационара и 10 — для дневного.

На капитальный ремонт было затрачено 18 миллионов рублей. Они были выделены из областного бюджета. Все внутренние коммуникации и сети связи были заменены. Также установлены окна с тонировкой и отремонтированы помещения с применением материалов, отвечающим современным требованиям.

В палатах установлены комнатные и реанимационные консоли, а также палатная сигнализация для лучшего взаимодействия персонала и пациентов. Также для отделения приобретена новая мебель, а для персонала обустроены специальные комнаты.