В Нижнем Тагиле УК планирует отказаться от «проблемного» общежития на Юности

Я планирую отказаться от управления многоквартирным домом. Управляющая компания не является благотворительной, и не финансируется фондами. Расторжение договора пойдёт через суд. Если до конца декабря тенденция не изменится, в январе мы подадим [иск],рассказал TagilCity.ru Севрюгин.

Тем не менее, житель дома Анастасия считает, что долги образовались не по вине самих жителей.

Много людей, которые умерли и здесь не проживают, а платёжки приходят на них, в том числе. Также многие проживают не легально, а оплату считают по общему счётчику. Так долги и растут. Мы не сможем выплатить до нового года эти долги, к тому же платить не за что. Комунальщики ничего не делают, жильцы всё делают сами,рассказывает Анастасия.

Ранее сообщалось, что коммуникации всех четыре корпусов дома № 3 находятся в аварийном состояний. По словам жильцов общежития, аварийные отключения воды и отопления происходят регулярно.

В Нижнем Тагиле общежитие на Вагонке снова осталось без отопления и воды

Приезжала аварийка из города. Они отрезали трубу нам, и в очередной раз поставили перемычку. У меня вопрос: куда они трубы девают, продают? Значит половину долгов спишут пускай. Почти все трубы срезали уже везде,добавляет Анастасия.