В Нижнем Тагиле УК планирует отказаться от «проблемного» общежития на Юности
В Нижнем Тагиле управляющая компания «Первый региональный оператор» планирует отказаться от обслуживания общежития на улице Юности из-за долгов жильцов. Как рассказал TagilCity.ru директор компании Владимир Севрюгин, жильцы дома ¾ не платят за услуги ЖКХ с августа текущего года, и уже задолжали 222 970 рублей.
Я планирую отказаться от управления многоквартирным домом. Управляющая компания не является благотворительной, и не финансируется фондами. Расторжение договора пойдёт через суд. Если до конца декабря тенденция не изменится, в январе мы подадим [иск],рассказал TagilCity.ru Севрюгин.
Тем не менее, житель дома Анастасия считает, что долги образовались не по вине самих жителей.
Много людей, которые умерли и здесь не проживают, а платёжки приходят на них, в том числе. Также многие проживают не легально, а оплату считают по общему счётчику. Так долги и растут. Мы не сможем выплатить до нового года эти долги, к тому же платить не за что. Комунальщики ничего не делают, жильцы всё делают сами,рассказывает Анастасия.
Ранее сообщалось, что коммуникации всех четыре корпусов дома № 3 находятся в аварийном состояний. По словам жильцов общежития, аварийные отключения воды и отопления происходят регулярно.
Приезжала аварийка из города. Они отрезали трубу нам, и в очередной раз поставили перемычку. У меня вопрос: куда они трубы девают, продают? Значит половину долгов спишут пускай. Почти все трубы срезали уже везде,добавляет Анастасия.
Остальные три дома, по словам Севрюгина, регулярно платят. При этом он отметил, что проблемы с отоплением и водой будут продолжаться, так как коммуникации находятся в аварийном состоянии. Полностью заменить коммуникации в доме компания не может, потому что такие работы должны проводиться в рамках капитального ремонта. Он запланирован на 2033–2035 годы.