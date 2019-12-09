В Нижнем Тагиле за два часа ГИБДД выявила десять нарушений правил перевозки детей
Сегодня, 18:39ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Сегодня, сотрудниками ГИБДД в ходе рейда было выявлено 10 нарушений правил перевозки детей, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
с 07.00 до 09.00 часов утра проводилась проверка транспортных средств вблизи образовательных учреждений.
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Как отмечают в пресс-службе ведомства, нарушений данного типа со стороны родителей стало меньше.
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