В России прокуратура за 2019 год направила в суд 9,2 тысячи коррупционных дел

В большинстве случаев дела касались мошенничества, взяточничества, присвоения и растраты. В результате действий прокуратуры были уволены государственные и муниципальные служащие, уличенные в коррупции. Всего их насчитывается 876 человек.

Кроме того, за девять месяцев правоохранительные органы изъяли имущества, нажитого незаконным путем, на 12 миллиардов рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире видеоканала ведомства.

Всего в 2019 году преступлений, связанных с коррупцией, в том числе и с получением взяток, насчитывается около 30% от общего объема.