В России прокуратура за 2019 год направила в суд 9,2 тысячи коррупционных дел
За девять месяцев 2019 года прокуратура направила 9200 коррупционных дел в суд, по восьми тысячам из которых были вынесены обвинительные приговоры, сообщают «Новые известия».
В большинстве случаев дела касались мошенничества, взяточничества, присвоения и растраты. В результате действий прокуратуры были уволены государственные и муниципальные служащие, уличенные в коррупции. Всего их насчитывается 876 человек.
Кроме того, за девять месяцев правоохранительные органы изъяли имущества, нажитого незаконным путем, на 12 миллиардов рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире видеоканала ведомства.
Всего в 2019 году преступлений, связанных с коррупцией, в том числе и с получением взяток, насчитывается около 30% от общего объема.
Как рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в 2019 году по коррупционным делам предстали 6902 обвиняемых, среди которых 3952 — должностные лица. В их числе — 752 сотрудника органов внутренних дел, 476 представителей органов местного самоуправления, 181 сотрудник ФСИН России, 84 — ФССП России.