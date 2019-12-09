В Свердловской области предложили зайдействовать труд заключенных в мусорной реформе
Ряд учреждений ФСИН могут предложить властям и предпринимателям свои возможности для переработки полезных фракций бытового мусора, сообщает Znak.
Об этом заявил руководитель пресс-службы ГУФСИН по региону Александр Левченко.
По его словам, в колонии № 5 уже есть подобный опыт. Там прессуют макулатуру по договору с коммерческой организацией. Кроме того, есть проекты по переработке пластика в сырье для швейной промышленности в колонии № 56 в Первоуральске. Также одной из тагильских колоний осуществлялась переработка резиновых покрышек.
Левченко утверждает, что у ведомства заключены договора более чем со ста предпринимателями, для которых в 2018 году было изготовлено продукции и оказано услуг более чем на 300 миллионов рублей. Свердловская область является регионом с самым большим количеством заключенных, но только четвертая часть их них трудоустроена.
«Мусорная реформа» началась в 2019 году. Она предполагает формирование территориальных схем обращения с ТКО. В рамках этих схем в регионах организуется сбор, сортировка, переработка и утилизация мусора. Одной из задач реформы является сокращение объемов захоронения мусора и увеличение доли тех, что направляются на вторичную переработку.