В Свердловской области предложили зайдействовать труд заключенных в мусорной реформе

Об этом заявил руководитель пресс-службы ГУФСИН по региону Александр Левченко.

По его словам, в колонии № 5 уже есть подобный опыт. Там прессуют макулатуру по договору с коммерческой организацией. Кроме того, есть проекты по переработке пластика в сырье для швейной промышленности в колонии № 56 в Первоуральске. Также одной из тагильских колоний осуществлялась переработка резиновых покрышек.

Левченко утверждает, что у ведомства заключены договора более чем со ста предпринимателями, для которых в 2018 году было изготовлено продукции и оказано услуг более чем на 300 миллионов рублей. Свердловская область является регионом с самым большим количеством заключенных, но только четвертая часть их них трудоустроена.