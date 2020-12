В Екатеринбурге главврач ГКБ № 40 Александр Прудков получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Александр Прутков — хирург высшей категории, член-корреспондент РАЕН, а также лауреат премии имени В. Н. Татищева и Г.В. де Генина. Должность главного врача Городской клинической больницы № 40 Прутков занимает почти десять лет, начиная с января 2011 года. Напомним, 16 октября стало известно, что Евгений Куйвашев посмертно наградил чиновника, который отвечал за разгон митингов в Свердловской области, знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

