ФАС не выявило нарушений в документации конкурса на аутсорсинг в Нижнем Тагиле

В Свердловской области управление ФАС РФ не выявило нарушений в документах конкурса по передаче на аутсорсинг автомобилей скорой медицинской помощи для Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска.

Заседание комиссии прошло сегодня, сообщает Ура.ру. Конкурсная документация была составлена корректно, в связи с чем компание предписание не выдали. Напомним, ООО «РТ-Социальная сфера» единственная компания, которая приняла участие в трех конкурсах. Предполагаемая сумма контрактов составляет 1,4 миллиардов рублей. Ранее руководитель отделения «Трансперенси Интернешнл» в Екатеринбурге и член Общественной палаты Екатерина Петрова обратилась с жалобами в областную прокуратуру и УФАС на три конкурса на аутсорсинг скорой помощи. Единственным участником открытого конкурса на аутсорсинг автопарка Нижнего Тагила стала компания, в которой, как заметила девушка, трудоустроено семь человек, так же за юридическим лицом не числится собственных автомобилей. Уральский антикоррупционер пожаловалась на конкурс по аутсорсингу тагильской скорой

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter