ФАС не выявило нарушений в документации конкурса на аутсорсинг в Нижнем Тагиле

ФАС не выявило нарушений в документации конкурса на аутсорсинг в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:19ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области управление ФАС РФ не выявило нарушений в документах конкурса по передаче на аутсорсинг автомобилей скорой медицинской помощи для Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска.

Заседание комиссии прошло сегодня, сообщает Ура.ру. Конкурсная документация была составлена корректно, в связи с чем компание предписание не выдали.

Напомним, ООО «РТ-Социальная сфера» единственная компания, которая приняла участие в трех конкурсах. Предполагаемая сумма контрактов составляет 1,4 миллиардов рублей.

Ранее руководитель отделения «Трансперенси Интернешнл» в Екатеринбурге и член Общественной палаты Екатерина Петрова обратилась с жалобами в областную прокуратуру и УФАС на три конкурса на аутсорсинг скорой помощи.

Единственным участником открытого конкурса на аутсорсинг автопарка Нижнего Тагила стала компания, в которой, как заметила девушка, трудоустроено семь человек, так же за юридическим лицом не числится собственных автомобилей.

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