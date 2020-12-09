Гладков использует влог для обратной связи с жителями Белгородской области

Гладков использует влог для обратной связи с жителями Белгородской области

Вчера, 22:53ОбществоPhoto: скриншот с видео
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков применяет социальные сети для того, чтобы узнавать о проблемах вверенного ему региона.

По словам пользователей социальных сетей, новый глава региона не просто постит свои мысли, но и старается отвечать на комментарии и жалобы. Также он публикует отчеты о поездках по региону, сообщает bel.ru.

К примеру, Волоконовский район Гладков посетил после того, как его подписчики пожаловались на отсутствие в райбольнице родильного и еще ряда отделений. Приехав в больницу, врио губернатора встретился с медиками и попросил их конкретизировать ситуацию, чтобы ее можно было решить. Также он посетил обрушившийся подвесной мост на реке Оскол и проверил, как идут восстановительные работы, которые должны закончиться в этом году.

В селе Новенькое Ивнянского района Вячеслав Гладков выяснял, почему капитальный ремонт Дома спорта отстает от графика. Введение в эксплуатацию обновленного спорткомплекса планировалось в конце этого года, но теперь его перенесли на следующий год. Врио губернатора сообщил, что после него в село приедет заместитель, курирующий строительные вопросы, и детально разберется в ситуации.

Пожаловались местные жители и на дорогу, которая ведет к селу. Глава региона рассказал о том, что в бюджет следующего года включены деньги на ее реконструкцию. Теперь, чтобы дорогу восстановили уже в следующем году, надо своевременно провести конкурс на выбор подрядчика.

Побывал врио губернатора и в ЦРБ Ивнянского района. Администрация медучреждения рассказала о том, что проблем с обеспечением медикаментами нет. Однако оказалось, что у пациентов есть претензии.

«С одной стороны, у меня нет оснований не верить руководству больницы, а с другой — есть жалобы людей. А дыма без огня, как мы знаем, не бывает. Поэтому прошу, если есть проблемы, написать в комментариях о конкретных случаях, кому и какие лекарства не предоставляют. Договорились с главой, что он все эти сообщения максимально оперативно отработает», — написал Гладков в соцсети.

Следует отметить, что пользователи охотно комментируют посты нового главы региона. Более того, часто встречаются комментарии, одобряющие действия Гладкова. Его называют «чиновником с человеческим лицом». Также комментаторы выражают надежду на то, что активность Вячеслава Гладкова не закончится только красивыми словами.

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