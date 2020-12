На Урале мужчине в автосалоне подсунули компакт-диск за 140 тысяч рублей

В Екатеринбурге местный житель, приобретая в автосалоне новый автомобиль, случайно купил диск за 140 тысяч рублей.

В конце ноября мужчина не посмотрел, какие документы подписывает. Этой возможностью воспользовались сотрудники компании. В первый день он подписал кредитный договор, а на следующий день ему подсунули некое заявление «о присоединении к условиям договора публичной оферты»,рассказал Е1 адвокат пострадавшего. В заявлении было указано, что покупатель приобретает карту за 150 тысяч рублей, по которой может получить определенные услуги. В комплект также входит диск, который составляет 95% от стоимости. Проблема в том, что если раньше навязывали дополнительные услуги, от которых можно было отказаться, то сейчас начинают предлагать товары, которые уже не вернуть, если они качественные,отметил адвокат. Однако, несмотря на факт подписанного договора, деньги вернуть возможно. Мужчина составил претензию к автосалону и, в случае неполучения средств, собирается обращаться в суд. Напомним, 30 октября стало известно, что в Свердловской области мужчина отсудил у автомастерской колонии, осуществившей некачественную покраску его машины, 270 тысяч рублей. Уралец отсудил у колонии 270 тысяч рублей за некачественно покрашенный Mercedes

