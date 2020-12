«Отбили почки»: в Екатеринбурге обвиняемая в убийстве Каторгиной заявила о пытках

В Екатеринбурге обвиняемая в убийстве Ксении Каторгиной заявила о насильственном принуждении к даче показаний.

С самого начала расследования на меня оказывается психологического и физическое воздействие. В следственный изолятор я приехала уже с гематомами. Отбили почки, спина и поясницы синие, передает E1 слова Екатерины Меньшиковой. Обвиняемая отметила, что не совершала убийства. В противном случае она сама призналась бы в содеянном. Она признает вину частично. Кроме того, Меньшикова заявила об отсутствии связи со своей дочерью. По её словам, она не получает от ребенка писем. Представители Следственного комитета данную информацию опровергли. Напомним, 9 декабря начался процесс над обвиняемыми по делу об убийстве Ксении Каторгиной. Она уехала показать свой автомобиль потенциальным покупателям 10 октября 2019 года и пропала. Позже её тело было обнаружено в колодце, а автомобиль был найден со следами крови в другой области у перекупщиков. Под подозрением находятся три человека — двое мужчин и девушка. В Екатеринбурге начался процесс по уголовному делу об убийстве Ксении Каторгиной

