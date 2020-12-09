Попались: лжегазовики из Нижнего Тагила грабили пенсионеров

В один день в полицию поступило сразу три заявления от пострадавших, старше 80 лет. Преступники действовали по одной схеме. Девушка отвлекала хозяина квартиры и уводила его на кухню для «проверки» газового оборудования. В это время двое молодых людей похищали имевшиеся в доме деньги.