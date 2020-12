Попались: лжегазовики из Нижнего Тагила грабили пенсионеров

Полиция задержала троих злоумышленников, которые под видом работников газовой службы проникали в квартиры пожилых людей в Свердловской и Курганской областях и грабили их, сообщает пресс-служба курганского УМВД.

Операция проводилась сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из Свердловской области. Лжегазовиками оказались жители Нижнего Тагила Свердловской области, ранее неоднократно судимые за имущественные преступления,сообщило ведомство. Злоумышленники были задержаны по месту жительства, один из них взят под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде. В один день в полицию поступило сразу три заявления от пострадавших, старше 80 лет. Преступники действовали по одной схеме. Девушка отвлекала хозяина квартиры и уводила его на кухню для «проверки» газового оборудования. В это время двое молодых людей похищали имевшиеся в доме деньги. Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле двое лжегазовиков похитили деньги у 73-летней пенсионерки. В Нижнем Тагиле лжегазовики украли деньги у 73-летней пенсионерки

