С 2021 года медсправка для водителей будет стоить более восьми тысяч рублей

С 1 января 2021 года вступает в силу новый закон о прохождении медкомиссии для водителей.

По приказу Минздрава № 731н будут обязательным два дополнительных теста. Первый проверяет автомобилиста на употребление наркотиков, второй — на алкоголизм. Сейчас эти тесты проводят при наличии обоснованных подозрений. В прошлом году они стоили 4,9 и 3,6 тысячи рублей соответственно. В этом году цена может составить около 10 тысяч рублей, пишет Е1 со ссылкой на наркологов. Тест на алкоголизм проверяет наличие специального маркера карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT). Результаты готовятся один-два дня, а при большом количестве желающих срок может возрасти до 10 дней. В конце ноября 2019 года из-за очередей в медцентрах и критики инициативы Минздрава новая схема медосмотра была перенесена на 1 июля 2020 года, а затем на 1 января 2021 года. Медосмотр должны проходить курсанты автошкол, а также водители при замене прав, получении новой категории или восстановлении удостоверения по медицинским показаниям. Справка действует в течение одного года. При смене фамилии или утере прав медосмотр не требуется. Сотрудники медцентров, которые проводят медицинское освидетельствование, встревожены ситуацией, они считают, что в случае наплыва водителей не хватит ресурсов. Во многих регионах проводить такие тесты могут только некоторые учреждения. Напомним, в конце ноября 2019 года около 100 тагильчан выстроились в очередь перед наркодиспансером, чтобы получить медицинскую справку по старым ценам. Успеть по старым правилам: тагильчане выстроились в очередь перед наркодиспансером

