Свердловские власти планируют за три месяца потратить 41 миллион рублей на пиар

Свердловские власти планируют за три месяца потратить 41 миллион рублей на пиар

Сегодня, 20:20ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области власти потратят из бюджета почти 41 миллион рулей на освещение своей деятельности в СМИ. На данный момент ведутся поиски исполнителя.

В обязанности подрядчика входит подготавливать новости и аналитические программы о работе региональных властей. В общей сложности исполнитель за три месяца должен показать в эфире 97,5 часа детального материала. Это свыше часа каждый день.

Обязательным условием для компании, выигравшей конкурс, является наличие статуса «обязательного общедоступного телеканала Свердловской области» или «статус общероссийского обязательного общедоступного телеканала». Свое действие контракт начнет с 1 января по 31 марта 2021 года.

Напомним, в сентябре в Свердловской области прошло формирование проекта областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, на некоторых статьях властям придется экономить. Редакция TagilCity.ru разобралась, на каких именно.

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